Ипотека в США подорожала до максимума с апреля после снижения Moody's рейтинга страны

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ставки по ипотечным кредитам в США выросли в понедельник на новости о том, что рейтинговое агентство Moody's Ratings ухудшило кредитный рейтинг Соединенных Штатов.

Средняя ставка по популярным 30-летним кредитам достигала 7,04%, максимума с 11 апреля, по данным Mortgage News Daily. К концу дня ставка стабилизировалась на уровне 6,99%.

Ипотечные кредиты подорожали вслед за ростом доходности долгосрочных государственных облигаций, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Moody's опустило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" из-за опасений по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Оно последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Повышение ставок по ипотеке может негативно сказаться на продажах жилья, как это случилось в апреле после объявления масштабных пошлин на импорт товаров в США. В частности, число еще не завершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке в прошлом месяце сократилось на 3,2% в годовом выражении, по данным Realtor.com.

Тем временем средние цены на дома снизились на 0,1% относительно марта с учетом сезонных колебаний, зафиксировав негативную динамику впервые с сентября 2022 года, по данным Redfin. В годовом выражении цена выросла на 4,1%, минимальными темпами с июля 2023 года.