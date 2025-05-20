Поиск

Ипотека в США подорожала до максимума с апреля после снижения Moody's рейтинга страны

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ставки по ипотечным кредитам в США выросли в понедельник на новости о том, что рейтинговое агентство Moody's Ratings ухудшило кредитный рейтинг Соединенных Штатов.

Средняя ставка по популярным 30-летним кредитам достигала 7,04%, максимума с 11 апреля, по данным Mortgage News Daily. К концу дня ставка стабилизировалась на уровне 6,99%.

Ипотечные кредиты подорожали вслед за ростом доходности долгосрочных государственных облигаций, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Moody's опустило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" из-за опасений по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Оно последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Повышение ставок по ипотеке может негативно сказаться на продажах жилья, как это случилось в апреле после объявления масштабных пошлин на импорт товаров в США. В частности, число еще не завершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке в прошлом месяце сократилось на 3,2% в годовом выражении, по данным Realtor.com.

Тем временем средние цены на дома снизились на 0,1% относительно марта с учетом сезонных колебаний, зафиксировав негативную динамику впервые с сентября 2022 года, по данным Redfin. В годовом выражении цена выросла на 4,1%, минимальными темпами с июля 2023 года.

США Moody's
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В санкционный список ЕС включены 183 танкера

ЕС включил в 17-й пакет санкции против 189 судов

Евросоюз включил в санкционные списки по РФ 17 человек и 58 юридических лиц

Евросоюз включил в санкционные списки по РФ 17 человек и 58 юридических лиц

ЕК обусловила вступление в силу 17-го пакета санкций против РФ ходом переговоров

Трамп заявил европейским лидерам о нежелании вводить новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Лондон добавил в санкционные списки по России 20 физлиц и 62 структуры

ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

США модифицировали одну из самых мощных ядерных боеголовок

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6393 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2263 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });