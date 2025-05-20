Европа и Украина хотят не допустить выхода США из украинского урегулирования

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейские страны стремятся убедить президента США Дональда Трампа не прекращать участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщает во вторник издание The Financial Times.

По данным газеты, после разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина европейские лидеры и украинское руководство провели "многочисленные разговоры и встречи".

"Европейские страны делаю множество дипломатических усилий, чтобы добиться сохранения давления на Россию и чтобы убедить администрацию Дональда Трампа не прекращать участие в урегулировании", - отмечается в статье.

Согласно источникам FT, в Киеве считают, что Трамп хочет де-факто выйти из переговорного процесса. Однако, по словам собеседников издания, украинская сторона нацелена на то, чтобы "оставить американцев в процессе переговоров и найти какое-то общее видение того, как можно обеспечить режим прекращения огня".

Ранее Трамп заявил, что по-прежнему не исключает, что прекратит работу над украинским урегулированием, если не будет видеть шансов на успех. По словам президента США, в ходе недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, он, говоря о решении украинского кризиса, сказал собеседнику, что "пора двигаться вперед".



