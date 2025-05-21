Стармер подтвердил поддержку украинской позиции на переговорах с Россией

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что готов продолжить помощь и поддержку Украины, в том числе на переговорах с Россией, сообщил офис британского премьера.

"В преддверии дальнейших мирных переговоров премьер-министр подтвердил поддержку Соединенным Королевством Украины и заявил, что он непоколебим в своей приверженности оказанию помощи Украине в установлении справедливого и прочного мира", - говорится в распространенном сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили последние британские антироссийские санкции и "согласились с тем, что жизненно важно продолжать оказывать давление на Россию".

Как сообщалось, накануне Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур.

В санкционные списки, в частности, вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса РФ, включая три компании из Китая, 18 судов, задействованных в перевозке нефти и нефтепродуктов, 15 физических лиц, которые, как утверждается, "распространяли дезинформацию", лица, связанные с работой российского энергетического сектора.