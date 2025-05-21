Поиск

Из бюджета Евросоюза выделят 150 млрд евро для кредитов на оборонные нужды

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза утвердили программу кредитования обороны ЕС на сумму 150 млрд евро, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Соглашение по кредитному инструменту SAFE, достигнутое сегодня польским председательством в ЕС, является важным шагом на пути к более сильной Европе", - сообщил он в соцсети X.

Он подчеркнул, что соглашение реализует обязательства, принятые лидерами ЕС в марте, и помогает странам "коллективно инвестировать в европейскую оборону и укреплять общую безопасность".

Кредиты, предоставляемые государствам-членам, будет одобрять Европейская комиссия; займы гарантирует бюджет ЕС. Ожидается, что это приведет к увеличению инвестиций ЕС в оборону, при этом средства будут направлены как на производство военной техники, так и боеприпасов.

Процентная ставка по кредитам составит 3,3%.

Помимо стран-членов Евросоюза участие в программе смогут принять, на определенных условиях, Украина, США, Норвегия, Швейцария и Великобритания, а также ряд других стран, заключивших соглашение о партнерстве в сфере обороны с ЕС.

Антониу Кошта Великобритания Евросоюз Норвегия США Украина Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил переговоры с США об обмене заключенными

Около сотни мафиози арестованы в Италии в рамках крупной операции

Около сотни мафиози арестованы в Италии в рамках крупной операции

Расходы США на разработку системы ПРО "Золотой купол" за три года составят $175 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 21 мая

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов
Обострение палестино-израильского конфликта

Британия намерена ввести санкции в отношении чиновников израильского кабмина

Британия намерена ввести санкции в отношении чиновников израильского кабмина

Трамп объявил, что определился с проектом системы ПРО "Золотой купол"

Трамп объявил, что определился с проектом системы ПРО "Золотой купол"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2266 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6404 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });