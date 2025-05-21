Из бюджета Евросоюза выделят 150 млрд евро для кредитов на оборонные нужды

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза утвердили программу кредитования обороны ЕС на сумму 150 млрд евро, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Соглашение по кредитному инструменту SAFE, достигнутое сегодня польским председательством в ЕС, является важным шагом на пути к более сильной Европе", - сообщил он в соцсети X.

Он подчеркнул, что соглашение реализует обязательства, принятые лидерами ЕС в марте, и помогает странам "коллективно инвестировать в европейскую оборону и укреплять общую безопасность".

Кредиты, предоставляемые государствам-членам, будет одобрять Европейская комиссия; займы гарантирует бюджет ЕС. Ожидается, что это приведет к увеличению инвестиций ЕС в оборону, при этом средства будут направлены как на производство военной техники, так и боеприпасов.

Процентная ставка по кредитам составит 3,3%.

Помимо стран-членов Евросоюза участие в программе смогут принять, на определенных условиях, Украина, США, Норвегия, Швейцария и Великобритания, а также ряд других стран, заключивших соглашение о партнерстве в сфере обороны с ЕС.