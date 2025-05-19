Глава ЕК заявила, что соглашение с Британией об оборонном партнерстве усилит сотрудничество в этой сфере

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что соглашение ЕС с Великобританией о партнерстве в области безопасности и обороны активизирует сотрудничество сторон в оборонной сфере.

"Это усилит наше сотрудничество в инициативах в области безопасности и обороны. Охвачено множество тем, например, оборонная промышленность, а также военная мобильность, построение мира, управление кризисами и противодействие гибридным угрозам. И это лишь некоторые из них", - заявила глава ЕК в понедельник в Лондоне на пресс-конференции после первого саммита ЕС-Великобритания.

По ее словам, достигнутая на саммите договоренность - это "первый шаг к участию Великобритании в европейской программе оборонных инвестиций" SAFE.

"Это 150 млрд евро кредитов для совместных закупок. Такое партнерство в сфере безопасности и обороны открывает дверь к совместным закупкам. Нам нужен еще один, второй, шаг, но эти совместные закупки, которые мы обсудили, повысят нашу готовность, закроют военные пробелы, которые у нас есть, и увеличат - что самое важное - нашу оперативную совместимость, когда наши вооруженные силы будут выполнять совместные миссии", - продолжила фон дер Ляйен

По ее мнению, это создаст новые возможности для оборонной промышленности сторон и "обеспечит более сильную, более скоординированную поддержку также и для Украины".

"Это важно, либо путем совместных закупок военных средств, которые затем будут доставлены на Украину, либо путем прямых инвестиций в оборонную промышленность Украины", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она повторила тезис ЕС о "твердой приверженности полному и безоговорочному прекращению огня, ведущему к справедливому и прочному миру на Украине".