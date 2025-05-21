В МИД Грузии заявили, что страна остается надежным партнером США в регионе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили считает, что нет никаких оснований называть действующие грузинские власти антиамериканскими.

"У нас было и есть очень хорошее системное сотрудничество с США, и нет никаких оснований ставить это сотрудничество под вопрос. В последние 30 лет Грузия остается той страной, которая для США является в регионе надежным партнером", - сказала Бочоришвили в эфире телеканала "Рустави 2", комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио в отношении Грузии.

Рубио, выступая в среду в Палате представителей Конгресса США и отвечая на вопрос конгрессмена Джо Уилсона, какие действия будут предприняты Госдепартаментом против антиамериканских властей Грузии, заявил, что вопрос обсуждается.

"Цель Соединенных Штатов - это наши национальные интересы. Мы спрашиваем себя - соответствуют ли нашим интересам наличие антиамериканских правительств, если нет, мы принимаем соответствующие действия, чтобы заставить такие правительства заплатить цену", - заявил Рубио, слова которого приводят грузинские СМИ.

Глава МИД Бочоришвили считает, что пока США не определили позицию в отношении Грузии и региона.

"Выступление госсекретаря в Конгрессе касалось защите американских национальных интересов, поэтому я не могу принять слова госсекретаря, как заявление в отношении Грузии, это был ответ на вопрос конгрессмена", - сказала Бочоришвили.