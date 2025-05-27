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Трамп рассчитывает на углубление экономических связей между Грузией и США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Грузии Михаилу Кавелашвили с поздравлениями по случаю Дня независимости республики, сообщает пресс-служба президента Грузии.

"Господин президент, сегодня 107-я годовщина независимости Грузии - эпохальная дата в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность, которая продолжается от поколения к поколению на фоне суровых трудностей и вызовов. Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии", - говорится в поздравлении.

В нем Трамп заявляет, что рассчитывает на углубление экономических связей между Грузией и США посредством справедливой торговли и расширения двустороннего сотрудничества.

Дональд Трамп США Михаил Кавелашвили Грузия
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