ЦАХАЛ призывает жителей северной части сектора Газа эвакуироваться

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в пятницу призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг.

"Армия обороны Израиля ведёт активные действия в районах вашего присутствия, поскольку террористические организации продолжают свою деятельность в них", - написал официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в соцсети X.

Адраи уточнил, что районы Шейх-Зайда, Салатина, Бейт-Лахии, Джабалии и близлежащих городов теперь считаются опасными зонами боевых действий, и призвал жителей немедленно эвакуироваться на юг.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия готова временно прекратить огонь ради освобождения оставшихся в живых в секторе Газа 20 заложников.

В мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". На пресс-конференции Нетаньяху сообщил, что в ходе операции Армия обороны Израиля обеспечит поставки продовольствия в Газу для преодоления гуманитарного кризиса и организует перемещение жителей Газы на юг в пункты временного размещения, а американские компании откроют пункты распределения помощи. В ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".