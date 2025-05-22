Туск допустил превращение Балтики в место перманентной конфронтации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Балтийское море может стать местом перманентного противостояния, инциденты будут происходить все чаще, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге в Центре морских операций в Гдыне. Его цитируют польские СМИ.

"Давайте не будем обманывать себя. Балтийское море может стать местом - как сегодня восточная граница Польши - перманентной гибридной конфронтации", - сказал он.

Политик отметил, что "слово "гибридная" не совсем уместно, когда кто-то просто отправляет подразделения для уничтожения инфраструктуры".

Премьер-министр добавил, что "необходимо отдавать себе отчет" в том, что инциденты на Балтике будут повторяться в будущем все чаще.