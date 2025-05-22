Поиск

Туск допустил превращение Балтики в место перманентной конфронтации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Балтийское море может стать местом перманентного противостояния, инциденты будут происходить все чаще, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге в Центре морских операций в Гдыне. Его цитируют польские СМИ.

"Давайте не будем обманывать себя. Балтийское море может стать местом - как сегодня восточная граница Польши - перманентной гибридной конфронтации", - сказал он.

Политик отметил, что "слово "гибридная" не совсем уместно, когда кто-то просто отправляет подразделения для уничтожения инфраструктуры".

Премьер-министр добавил, что "необходимо отдавать себе отчет" в том, что инциденты на Балтике будут повторяться в будущем все чаще.

Балтийское море Балтика Польша Дональд Туск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения и с/х продукцию из РФ и Белоруссии

Конституционный суд Румынии отказался аннулировать результаты выборов президента

Конституционный суд Румынии отказался аннулировать результаты выборов президента

В Вашингтоне задержан подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля

В Вашингтоне задержан подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля

Что случилось этой ночью: четверг, 22 мая

Двое сотрудников посольства Израиля убиты у здания еврейского музея в Вашингтоне

Фондовые индексы США резко снизились в среду после слабого размещения 20-летних госбондов

Фондовые индексы США резко снизились в среду после слабого размещения 20-летних госбондов

Рубио надеется, что российский меморандум о мирном соглашении поможет переговорам

Рубио надеется, что российский меморандум о мирном соглашении поможет переговорам

Израиль готовится нанести удар по Ирану в случае провала переговоров Тегерана и Вашингтона

Израиль готовится нанести удар по Ирану в случае провала переговоров Тегерана и Вашингтона

Трамп и Рамафоса поспорили о ситуации с белыми землевладельцами в ЮАР

Трамп и Рамафоса поспорили о ситуации с белыми землевладельцами в ЮАР

Пентагон принял в дар от Катара Boeing 747 для использования в качестве "Борта номер один"

Пентагон принял в дар от Катара Boeing 747 для использования в качестве "Борта номер один"
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2268 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6407 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });