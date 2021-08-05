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Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании

Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании
Подлодка "Орел". Архивное фото.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Информация о том, что у российской атомной подлодки "Орел" произошла нештатная ситуация и она потеряла ход у датского острова, недостоверна, сообщил "Интерфаксу" российский военный источник.

"АПЛ "Орел" в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. В настоящее время АПЛ "Орел" выполняет задачи по предназначению", - сказал источник.

"Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орел" 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

Атомная подлодка "Орел" в конце июля на короткое время потеряла ход близ датского острова Сейерё, сообщил The Barents Observer.

По информации издания, инцидент произошел 30 июля: подлодку, находившуюся в надводном положении, стало сносить в сторону острова. Корабль ВМС Дании предложил свою помощь, однако российские военные моряки от нее отказались. К подлодке приблизилось российское буксировочное судно "Алтай", однако в итоге экипаж "Орла" смог самостоятельно решить проблему и возобновить движение. В сообщении отмечается, что переговоры по радио велись ВМС Дании с экипажем находившегося близ Сейерё большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Дания Северный флот

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