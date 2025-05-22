Париж и Эр-Рияд разрабатывают план разоружения ХАМАС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Франция и Саудовская Аравия работают над проектом по разоружению палестинской группировки ХАМАС, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с обсуждениями, Франция и Саудовская Аравия ведут работу над проектом о разоружении поддерживаемой Ираном группировки ХАМАС, прокладывают путь к ее демобилизации", - передает агентство.

По сообщениям источников, должностные лица Саудовской Аравии вступали в диалог с представителями ХАМАС в рамках данной инициативы.

Как отмечают собеседники агентства, цель такого предложения - "преобразовать ХАМАС в исключительно политическую структуру, которая при этом будет иметь право на роль в будущей палестинской системе управления".

Источники полагают, что сохранение у ХАМАС политической роли увеличивает шансы на согласие ХАМАС сложить оружие.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к временному прекращению огня с ХАМАС ради освобождения оставшихся в живых в секторе Газа 20 заложников.

Ранее в мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". В ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".