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Палестинские медики сообщили гибели 31 человека в Газе в результате бомбежки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В ночь на 26 мая в Газе в результате авиаудара Израиля по школе погиб 31 человек, заявили палестинские службы здравоохранения. Еще 55 человек ранены, сообщает Associated Press.

Армия обороны Израиля сообщила, что удар был нанесен по командно-контрольному комплексу террористических организаций ХАМАС, который был создан в районе, где ранее располагалась школа Фахми аль-Джаргави в Газе. По данным израильских военных, здание использовалось "террористами для планирования и сбора разведывательной информации с целью осуществления террористических актов против граждан Государства Израиль и сил ЦАХАЛа в этом районе". Военные добавили, что приняли многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

Кроме того, военные Израиля нанесли удар по жилому дому, сообщает AP. По данным сотрудников больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, там погибла семья из 15 человек.

В мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". В ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".

Хроника 07 октября 2023 года – 26 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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