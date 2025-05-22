Поиск

Польша возведет электронное заграждение по реке Буг на границе с Белоруссией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Люблинском воеводстве Польши, на водном участке границы с Белоруссией, ведется строительство электронного барьера, сообщил в четверг министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

"На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве (граничит с Брестской областью Белоруссии - ИФ) ведутся работы по возведению электронного заграждения на пограничной реке Буг. Электронный брандмауэр будет полностью готов к 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы", - заявил глава МВД Польши, которого цитируют польские СМИ.

В миреПольша усилит защиту границы с Россией в районе Калининградской областиЧитать подробнее

Сообщается, что заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальных датчиков, обеспечивающих обнаружение различных физических характеристик объектов.

В марте этого года Пограничная служба Польши приняла в эксплуатацию электронный барьер, построенный на пограничных реках Свислочь и Источанка в Подляском воеводстве (граничит с Гродненской и Брестской областями Белоруссии).

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.

Польша Белоруссия Буг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Песков сообщил, что Киеву передан список для обмена 1000 на 1000

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году
Обострение палестино-израильского конфликта

Париж и Эр-Рияд разрабатывают план разоружения ХАМАС

КС Румынии объявил Никушора Дана победителем президентских выборов

Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения и с/х продукцию из РФ и Белоруссии

Туск допустил превращение Балтики в место перманентной конфронтации

Конституционный суд Румынии отказался аннулировать результаты выборов президента

Конституционный суд Румынии отказался аннулировать результаты выборов президента
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });