Польша возведет электронное заграждение по реке Буг на границе с Белоруссией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Люблинском воеводстве Польши, на водном участке границы с Белоруссией, ведется строительство электронного барьера, сообщил в четверг министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

"На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве (граничит с Брестской областью Белоруссии - ИФ) ведутся работы по возведению электронного заграждения на пограничной реке Буг. Электронный брандмауэр будет полностью готов к 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы", - заявил глава МВД Польши, которого цитируют польские СМИ.

Сообщается, что заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальных датчиков, обеспечивающих обнаружение различных физических характеристик объектов.

В марте этого года Пограничная служба Польши приняла в эксплуатацию электронный барьер, построенный на пограничных реках Свислочь и Источанка в Подляском воеводстве (граничит с Гродненской и Брестской областями Белоруссии).

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.