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Польша продлила паузу в приеме заявок на международную защиту на границе с Белоруссией на 60 дней

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство Польши продлило паузу в приеме на границе с Белоруссией заявлений от иностранцев на международную защиту на 60 дней, сообщила пресс-служба польского Министерства внутренних дел и администрации.

"После получения согласия Сейма Республики Польша правительство продлило временное ограничение права на убежище на границе с Беларусью еще на 60 дней", - говорится в сообщении.

Подписанный премьер-министром Дональдом Туском документ продлевает действие ограничений "на следующие 60 дней с 26 мая 2025 года". Таким образом, они будут действовать до 25 июля текущего года.

"Это еще одно решение правительства, направленное на противодействие организованному миграционному давлению", - подчеркнули в МВД.

Сейм 21 мая дал согласие на продление приостановки приема таких заявлений.

Постановление польского правительства о приостановлении сроком на 60 дней права подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе вступило в силу 27 марта 2025 года. В польском МВД отмечали, что этот шаг "необходим в связи с сохраняющейся сложной ситуацией на польско-белорусской границе и попытками незаконного пересечения польской границы, часто агрессивными группами иностранцев".

Польша Сейм правительство МВД Белоруссия Дональд Туск
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