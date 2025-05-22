Расстыковка Cargo Dragon с МКС перенесена из-за непогоды в районе приводнения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Отстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) для последующего приводнения в Тихом океане у берегов Калифорнии, планировавшаяся в четверг, перенесена из-за непогоды, сообщило NASA.

"Команды миссии продолжают отслеживать погодные условия у побережья Калифорнии, которые в настоящее время неблагоприятны для приводнения, и определят новую возможность для возвращения коммерческой миссии SpaceX по снабжению NASA", - говорится в сообщении.

По данным NASA, расстыковка, возможно, будет осуществлена в пятницу с учетом улучшения погодных условий.

Корабль Cargo Dragon находится в составе МКС в рамках миссии CRS-32 более месяца. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, приводнение которой в Тихом океане теперь предполагается 24 мая, доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.



