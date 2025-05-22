Корабль Cargo Dragon покинет МКС в пятницу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX расстыкуется с Международной космической станцией (МКС) в пятницу для приводнения в Тихом океане у берегов Калифорнии, сообщило NASA.

Отстыковка планировалась в четверг, но была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

По последним данным NASA, корабль должен покинуть МКС в пятницу в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 19:05 по Москве), если позволит погода.

Его приводнение у берегов Калифорнии предполагается 25 мая в 01:45 по Восточному времени США (в 08:45 по Москве).

Корабль Cargo Dragon находился в составе МКС в рамках миссии CRS-32 в течение более месяца. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.