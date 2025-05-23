Экспорт калийных удобрений из Белоруссии вернулся на досанкционный уровень

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на выездном совещании по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе. Об этом сообщает "БелТА".

"Невозможно санкциями сдержать развитие любой страны, даже небольшой. Невозможно", - сказал Лукашенко.

До введения масштабных секторальных и индивидуальных санкций в отношении калийной отрасли Белоруссии страна ежегодно экспортировала 10-11 млн тонн калийных удобрений, занимая около 20% на мировом рынке хлоркалия.