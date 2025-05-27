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Карл III выступит с речью на открытии парламента нового созыва в Канаде

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в рамках визита в Канаду во вторник выступит в Оттаве с речью на открытии первой сессии парламента нового созыва.

Основной темой выступления станет законодательная повестка дня канадского правительства.

Обычно первую сессию парламента открывает генерал-губернатор Канады. Карл III станет вторым монархом, открывшим сессию канадского парламента. Ранее в Оттаве такую речь дважды произносила королева Елизавета II - в 1957 и 1977 году.

В поездке короля сопровождает его супруга, королева-консорт Камилла.

В Канаде 28 апреля прошли выборы, на которых избирали состав нижней палаты парламента. Правящая Либеральная партия Канады во главе с Марком Карни победила на выборах, получая 43,5% голосов. У консерваторов - 41%.

Канада является членом Содружества - объединения, в которое входит Великобритания и большинство ее в прошлом колониальных владений, включая Австралию и Индию. В Канаде короля Великобритании признают как главу государства.

Великобритания Канада Карл III
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