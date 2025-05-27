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Карл III открыл первую сессию парламента Канады нового созыва

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в Оттаве выступил с речью в парламенте Канады нового созыва, открыв его первое заседание, передает СВС.

"Устранив барьеры, что сдерживают развитие канадской экономики, мы откроем новую эру роста, которая позволит нам не только выстоять в эпоху торговых войн, но и стать сильнее, чем когда-либо", - заверил монарх.

Король перечислил приоритеты нового парламента: решение проблемы нехватки жилья, укрепление границ, борьба с ввозом в страну запрещенных веществ. В заключительной части речи король процитировал строки из канадского гимна, где Канаду называют "Истинным Севером, сильным и свободным".

Карл III отметил, что для него текущая поездка - двадцатый за полвека визит в Канаду и первый - в качестве суверена.

Обычно первую сессию парламента открывает генерал-губернатор Канады. Карл III станет вторым монархом, открывшим заседание канадского парламента. Ранее в Оттаве такую речь дважды произносила королева Елизавета II - в 1957 и в 1977 году.

В поездке в Канаду короля сопровождает его супруга, королева-консорт Камилла.

В Канаде 28 апреля прошли выборы, на которых избирали состав нижней палаты парламента. Правящая Либеральная партия Канады во главе с Марком Карни победила на выборах, получая 43,5% голосов. У консерваторов - 41%.

Канада является членом Содружества - объединения, в которое входит Великобритания и большинство её бывших колониальных владений, включая Австралию и Индию. В Канаде короля Великобритании признают главой государства.

Великобритания Елизавета II Карл III Канада Марк Карни
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