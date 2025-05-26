Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в организации обмена пленными с Украиной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко, чтобы выразить признательность за содействие в организации обмена удерживаемых лиц на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области 23–25 мая.

Обмен состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми на российско-украинских переговорах в Стамбуле.

Соответствующее сообщение распространила вечером в понедельник пресс-служба главы российского государства.

Ранее о телефонном разговоре глав РФ и Белоруссии сообщил телеграм-канал "Пул Первого". Лидеры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и международную обстановку.