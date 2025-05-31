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Туркомпании не заметили роста числа жалоб россиян на лихорадку чикунгунья на Мальдивах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Туркомпании не заметили роста числа обращений российских организованных туристов на Мальдивах из-за лихорадки чикунгунья, вирус которой переносят комары, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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"ТВсе организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевание необходимо обратится в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи", - сказал он.

В соцсетях распространилась информация о том, что у некоторых российских туристов на Мальдивах фиксируются симптомы лихорадки.

Лихорадка чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

РСТ Дмитрий Горин Мальдивы чикунгунья
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