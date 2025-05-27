ЕК разъяснила порядок участия третьих стран в фининструменте оборонных инвестиций SAFE

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Новый финансовый инструмент ЕС в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборонное промышленное производство допускает участие третьих стран, если они не представляют угрозы для безопасности Евросоюза, заявил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

"Общее правило по соответствующей статье в регламенте инструмента SAFE (Действия по безопасности для Европы - ИФ), предусматривает что 65% компонентов закупаемой совместно продукции должно поступать из государств союза, Украины и стран Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Все третьи страны могут участвовать на уровне максимум 35% компонентов продукции", - сказал Ренье.

Однако, по его словам, возможен "переход от 35% к 65%". Для этого необходимо либо быть страной-потенциальным кандидатом на вступление в ЕС или страной в процессе вступления, либо предварительно подписать с Евросоюзом соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

"Если одно из этих условий выполнено, тогда может быть подписано специальное двустороннее соглашение, которое присоединит к SAFE", - продолжил Ренье.

"Мы с самого начала серьезно относились к обеспокоенностям, выраженным некоторыми государствами-членами относительно участия третьих стран. В регламенте SAFE, который мы предложили, статья 16 очень ясно гласит: участие третьих стран, которые в ней не называются конкретно, может быть ограничено в случае, если какая-то из них будет представлять прямую угрозу интересам обороны и безопасности Европейского союза в целом или в отдельности одному их государств-членов", - объяснил представитель ЕК.

На уточняющий вопрос, какие из третьих стран ЕС может подозревать в угрозе безопасности и есть ли у него соответствующие списки, Ренье ответил, что с учетом потолка в 35% могут участвовать любые третьи страны. "Мы не составляли никаких списков. Это вопрос, которым мы займемся, если это будет необходимо в определенный момент", - заключил пресс-секретарь.

Совет ЕС принял 27 мая постановление о создании финансового инструмента SAFE в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборонное промышленное производство, цель которого в том, чтобы "увеличить производственные мощности, обеспечить доступность оборонного оснащения при необходимости и устранить существующие пробелы в оборонном потенциале".

Совет объявил, что SAFE предусматривает участие третьих стран. При этом Украина и государства Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли будут рассматриваться на тех же условиях, что и государства-члены.