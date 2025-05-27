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Эрдоган сообщил о начале работы экспертов над новой Конституцией Турции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назначил группу из десяти экспертов в юриспруденции уполномочил их начать работу над новой Конституцией, передает АР.

"На протяжении 23 лет мы неоднократно демонстрировали искренние намерения увенчать нашу демократию новой гражданской либертарианской Конституцией", - отметил он.

Эрдоган находится на посту президента Турции с 2014 года, а до этого более десяти лет он был премьер-министром. Все это время он утверждал, что Конституция, принятая после военного переворота 1980 года, устарела, поскольку до сих пор содержит элементы, отсылающие к военному управлению, несмотря на внесение ряда поправок.

Как сообщает АР, критики подчеркивают, что новая Конституция может позволить Эрдогану остаться у власти и после 2028 года, когда подойдет к концу его нынешний президентский срок. В соответствии с действующей Конституцией Эрдоган более не может принимать участия в президентских выборах.

Конституция Реджеп Тайип Эрдоган
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