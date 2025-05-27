Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Serbia получила возможность выполнять регулярные рейсы из Белграда в Шанхай через воздушное пространство РФ, на это указывает переписка между авиавластями России и Сербии, опубликованная на сайте Росавиации.

С инициативой об использовании Air Serbia так называемого транссибирского маршрута в Минтранс РФ ранее обратился директорат гражданской авиации Сербии. В ответной письме, датированном 25 апреля, российское ведомство сообщило о включении Шанхая в качестве промежуточного пункта в таблицу маршрутов соглашения о воздушном сообщении между странами. Сербские авиавласти в майском письме выразили благодарность за оперативный отклик.

По данным сервиса FlightRadar24, 20 и 23 мая Air Serbia выполняла рейс из Белграда в Шанхай через воздушное пространство Болгарии, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Полетное время составило более 10 часов.

Через Россию проходит система международных воздушных коридоров, которые считаются наиболее оптимальными с точки зрения ортодромии. За возможность летать по этим маршрутам РФ (ранее СССР) с 70-х годов взимает с иностранных перевозчиков платежи - так называемые "транссибирские" роялти. Несмотря на это, полеты через российское небо остаются более экономичными для авиакомпаний.

После начала военной операции на Украине авиакомпании западных стран стали облетать воздушное пространство РФ. Это привело к тому, что транзит через российское небо рухнул сначала на 85%, а по итогам всего 2022 года - на 59%, сообщалось со ссылкой на данные Росавиации.

В то же время неиспользование кросс-полярных маршрутов увеличило время полета американских авиакомпаний более чем на 2 часа - это привело к дополнительным расходам (в первую очередь на топливо) в размере порядка $40 тыс. за рейс, заявляли в Росавиации. Обход трансвосточных и трансазиатских маршрутов, по оценке ведомства, увеличило полетное время в среднем на час-полтора.