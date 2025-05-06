Карни сказал Трампу, что Канада не продается

Президент США ответил, что никогда нельзя говорить "никогда"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страну нельзя купить и таким образом сделать американским штатом.

"Как вы знаете, в бизнесе в сфере недвижимости существуют объекты, которые никогда не продаются... Я встречался с "владельцами" Канады в течение избирательной кампании в последние месяцы и могу сказать, что она не продается и никогда не будет продаваться", - заявил Карни в Белом доме.

Президент США отметил, что никогда нельзя говорить "никогда". Трамп предположил, что со временем его идея о присоединении Канады к США вполне может стать реальностью.

Ранее Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что Канада должна стать 51-м американским штатом. В ответ на это Карни заявлял, что "Канада никогда, ни в каком виде не станет частью Америки".