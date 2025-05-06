Поиск

Карни сказал Трампу, что Канада не продается

Президент США ответил, что никогда нельзя говорить "никогда"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страну нельзя купить и таким образом сделать американским штатом.

"Как вы знаете, в бизнесе в сфере недвижимости существуют объекты, которые никогда не продаются... Я встречался с "владельцами" Канады в течение избирательной кампании в последние месяцы и могу сказать, что она не продается и никогда не будет продаваться", - заявил Карни в Белом доме.

Президент США отметил, что никогда нельзя говорить "никогда". Трамп предположил, что со временем его идея о присоединении Канады к США вполне может стать реальностью.

Ранее Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что Канада должна стать 51-м американским штатом. В ответ на это Карни заявлял, что "Канада никогда, ни в каком виде не станет частью Америки".

Канада США Марк Карни Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На время конклава в районе Сикстинской капеллы отключат мобильную связь

Операция США и союзников против хуситов

Трамп заявил об обещании хуситов больше не атаковать морские суда

Трамп заявил об обещании хуситов больше не атаковать морские суда

Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии

Еврокомиссия предложила план отказа от энергоносителей РФ

Еврокомиссия предложила план отказа от энергоносителей РФ

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Израильские военные начали наносить удары по аэропорту столицы Йемена

Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

Второй тур голосования за канцлера ФРГ пройдет позднее во вторник

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });