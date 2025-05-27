В Госдепе не комментируют заявления ФРГ о снятии ограничений поставляемого Киеву оружия

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Представитель Госдепа США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать заявления Берлина, что ФРГ, США и другие страны якобы отменили ограничения на дальность ударов с использованием передаваемых Украине вооружений.

"Я не собираюсь обсуждать это. И я не собираюсь подтверждать эту информацию", - сказала Брюс в ответ на просьбу прокомментировать заявления немецких властей.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что теперь у Киева нет ограничений по дальности применения вооружений, которые передает Берлин. По словам Мерца, кроме ФРГ, США, Британия и Франция так же более не ограничивают дальность использования их оружия Украиной.

Во вторник немецкий канцлер уточнил, что Берлин, Вашингтон, Лондон и Париж сняли ограничения на дальность применения Киевом передаваемого оружия не сейчас, а несколько месяцев назад.