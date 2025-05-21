Поиск

Пентагон принял в дар от Катара Boeing 747 для использования в качестве "Борта номер один"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет официально согласовал получение самолета Boeing 747, подаренного катарским руководством президенту США Дональду Трампу, для использования в качестве президентского борта. Об этом сообщает в среду Associated Press со ссылкой на американское оборонное ведомство.

По словам пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, авиалайнер был "принят в соответствии со всеми федеральными правилами и нормативными документами".

В миреВ Сенате США предложили запретить президентам летать на иностранных самолетахЧитать подробнее

В Пентагоне заверили, что будут работать над тем, чтобы обеспечить самолет всем необходимым для того, чтобы он был "безопасным для использования президентом".

Ранее во время поездки Трампа по Ближнему Востоку королевская семья Катара приняла решение подарить ему роскошный Boeing 747. Эта информация вызвала волну недовольства у некоторых политиков и СМИ в США. По их мнению, президент не должен был принимать столь дорогой подарок от иностранного государства. Также существовали опасения, что самолет не будет достаточно безопасным для президентов США.

Трамп, в свою очередь, заявлял, что этот подарок позволит заменить устаревший 40-летний нынешний президентский борт, а также позволит сэкономить деньги налогоплательщиков.

"Почему наши военные и, соответственно, наши налогоплательщики должны быть вынуждены платить сотни миллионов долларов, если они могут получить что-то бесплатно?" - говорил Трамп.

Также он отмечал, что речь идет о подарке Катара для США, а не ему лично.

США Катар Boeing 747
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Испанская полиция выясняет мотив убийства экс-советника Януковича близ Мадрида

Испанская полиция выясняет мотив убийства экс-советника Януковича близ Мадрида

Что произошло за день: среда, 21 мая

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

Китай в апреле снизил закупки российского мороженого в 7,3 раза

Китай в апреле снизил закупки российского мороженого в 7,3 раза

Отклонено ходатайство об освобождении главы Гагаузии Гуцул из-под домашнего ареста

Путин и Трамп высказались за разработку шагов к долгосрочному миру на Украине

Сбой в системе терминалов Bloomberg в среду ограничил торговые операции

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли удары по 115 целям в секторе Газа

Песков подтвердил переговоры с США об обмене заключенными

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2267 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6405 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });