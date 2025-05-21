Пентагон принял в дар от Катара Boeing 747 для использования в качестве "Борта номер один"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет официально согласовал получение самолета Boeing 747, подаренного катарским руководством президенту США Дональду Трампу, для использования в качестве президентского борта. Об этом сообщает в среду Associated Press со ссылкой на американское оборонное ведомство.

По словам пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, авиалайнер был "принят в соответствии со всеми федеральными правилами и нормативными документами".

В Пентагоне заверили, что будут работать над тем, чтобы обеспечить самолет всем необходимым для того, чтобы он был "безопасным для использования президентом".

Ранее во время поездки Трампа по Ближнему Востоку королевская семья Катара приняла решение подарить ему роскошный Boeing 747. Эта информация вызвала волну недовольства у некоторых политиков и СМИ в США. По их мнению, президент не должен был принимать столь дорогой подарок от иностранного государства. Также существовали опасения, что самолет не будет достаточно безопасным для президентов США.

Трамп, в свою очередь, заявлял, что этот подарок позволит заменить устаревший 40-летний нынешний президентский борт, а также позволит сэкономить деньги налогоплательщиков.

"Почему наши военные и, соответственно, наши налогоплательщики должны быть вынуждены платить сотни миллионов долларов, если они могут получить что-то бесплатно?" - говорил Трамп.

Также он отмечал, что речь идет о подарке Катара для США, а не ему лично.