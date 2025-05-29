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МИД КНР считает незаконным решение США отозвать визы студентов из Китая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - США решением об аннулировании виз китайских студентов нарушают законные права учащихся, заявила в четверг представитель МИД КНР Мао Нин.

"Несправедливое решение об аннулировании виз США для китайских студентов под предлогом идеологии и национальной безопасности сильно подрывает законные права и интересы обучающихся", - приводит комментарий Мао Нин The Global Times.

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Кроме того, по словам Мао Нин, это решение американской администрации "еще больше навредит международному имиджу США и подорвет доверие к ним".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении властей США отзывать визы китайских студентов, в том числе связанных с Коммунистической партией Китая и обучающихся на критически важных специальностях.

По его словам, власти "пересмотрят визовые критерии, чтобы совершенствовать процедуру рассмотрения всех будущих заявлений на получение виз из КНР и Гонконга".

Накануне портал Axios, ссылаясь на директиву Рубио, сообщил, что администрация Трампа приостанавливает назначение новых собеседований для соискателей студенческих виз и рассматривает возможность ввести проверку социальных сетей заявителей.

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