Минобороны Белоруссии считает милитаризацию Восточной Европы угрозой Союзному государству

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил высокий уровень милитаризации стран Восточной Европы и заявил, что республика рассматривает ее как потенциальную внешнюю военную опасность для Белоруссии и Союзного государства.

Он сказал об этом на заседании Совета министров обороны государств - членов ОДКБ в Бишкеке. При этом через пресс-службу министерства он сообщил, что совместные с Россией военные учения "Запад-2025" будут перенесены вглубь Белоруссии, подальше от западных границ, а их параметры будут снижены.

"Все происходящие масштабные процессы милитаризации региона, откровенная конкуренция за статус доминирующей военной и политической силы, развернувшаяся в Европе, рассматриваются нами как потенциальная внешняя военная опасность, способная при определенных условиях привести к военному конфликту", - заявил Хренин в Бишкеке.

Он отметил продолжение укрепления военного потенциала государств - членов НАТО, значительное увеличение их расходов на оборону и проведение политики, направленной на расширение влияния Альянса как за счет принятия новых членов, так и путем развития программ партнерства.

Так, по его словам, Франция и Польша в начале мая подписали договор, предусматривающий углубленное сотрудничество в военной сфере. Схожую договоренность Польша планирует заключить в ближайшее время и с Великобританией, сказал Хренин.

"На путь возрождения имперских амбиций и милитаризации открыто встала Германия, оправдывая свои действия защитой от угрозы, якобы исходящей со стороны России", - отметил он.

Страны Балтии также продолжают вести недружественную и зачастую провокационную политику в отношении Союзного государства, заявил министр обороны.

"Поскольку собственные возможности по наращиванию боевого и численного состава национальных вооруженных сил у них ограничены, эти страны занимаются целенаправленным нагнетанием обстановки и прикладывают максимальные усилия для оправдания необходимости дальнейшего увеличения присутствия в регионе войск союзников по НАТО", - рассказал Хренин.

При этом, как и Польша, данные государства остаются полностью не готовыми к переговорам даже вопреки собственным объективным интересам безопасности, утверждает он.

Белорусский министр отметил, что западные политики выбрали путь враждебности и гонки вооружений. В сознание европейского обывателя стала планомерно внедряться мысль о неизбежности новой войны и отсутствии какой-либо альтернативы противостоянию России.

Он напомнил, что в данных условиях Белоруссией и Россией был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

"Он предусматривает принятие соответствующих мер реагирования в случае посягательства на суверенитет и территориальную целостность как Союзного государства в целом, так и его отдельных субъектов - Республики Беларусь и Российской Федерации", - пояснил глава оборонного ведомства.

"Полагаю целесообразным отметить, что без осознания странами Запада необходимости в полной мере учитывать объективные интересы безопасности других стран без формирования на этой основе устойчивой архитектуры международной и региональной безопасности, обстановка в регионе не сможет вернуться к стабильному и добрососедскому состоянию", - добавил он.