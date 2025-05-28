Мерц заявил о готовности Европы содействовать "техническим переговорам" Украины с РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Европейские страны готовы оказывать поддержку в проведении контактов России и Украины по техническим вопросам урегулирования конфликта, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы, европейцы, готовы поддерживать проведение технических переговоров между Россией и Украиной", - приводят его слова европейские СМИ.

Ранее в среду Мерц провел в Берлине встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.