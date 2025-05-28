Власти ФРГ решили выделить 5 млрд евро на усиление военного потенциала Украины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти ФРГ приняли решение направить 5 млрд евро на усиление оборонного потенциала Украины, говорится в обнародованном в среду заявлении Минобороны Германии.

"Тем самым Германия энергично продолжает бесперебойную и надежную военную поддержку Украины", - отмечается в пресс-релизе.

В частности, деньги пойдут на производство оружия дальнего радиуса действия на Украине. В ведомстве уточнили, что первые такие системы могут быть развернуты в течение нескольких недель, и что они уже являются частью украинского арсенала.

Также финансы выделены на поставки Киеву систем ПВО, различных боеприпасов, наземных систем вооружения, стрелкового оружия.

Вместе с тем Берлин намерен профинансировать создание совместных с Киевом ремонтных предприятий на Украине, производство медицинских товаров, работу спутниковой разведки, военной связи.

Отмечается, что 5 млрд евро поступят из средств, уже одобренных Бундестагом для трат.

Ранее в среду немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ будут финансировать производство дальнобойного ракетного оружия на Украине. "Мы будем финансировать покупку существенного количества терминалов Starlink. Кроме того, наши министерства обороны подпишут меморандум о дальнобойных ракетах", - сказал он.

"Ограничений по дальности не будет", - добавил канцлер.

Телеканал Sky News предположил, что заявление Мерца о поддержке производства ракет на Украине, судя по всему, означает, что Берлин отказался от идеи передачи Киеву собственных крылатых авиационных ракет Taurus.