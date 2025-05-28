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В НАТО запросили от ФРГ 40 тыс. солдат для укрепления обороны альянса

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Руководство НАТО желает, чтобы ФРГ выделила 40 тысяч своих военных в рамках усиления обороны альянса, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, Организация Североатлантического договора хочет от Германии примерно 40 тыс. военных для защиты от России", - сообщает агентство.

Это число эквивалентно семи бригадам, пояснили собеседники Bloomberg.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят этот план в Брюсселе на следующей неделе. Однако точных сроков развертывания этих бригад пока нет; ранее звучавший год – 2030-й – представляется в лучшем случае желательным.

В Минобороны ФРГ информацию комментировать отказались.

Bloomberg напоминает, что ранее власти ФРГ обещали обеспечить НАТО к 2030 году 10 бригадами численностью по 5 тыс. человек каждая. В данный момент Бундесвер располагает девятью бригадами, одна из них размещена в Литве.

Однако Германия сталкивается с проблемой недостаточного числа желающих завербоваться в вооруженные силы; власти пытаются повысить жалование и улучшить условия службы для военных за рубежом. Также правящая коалиция в ФРГ согласилась ввести в действие новую систему добровольной военной службы.

Германия НАТО
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