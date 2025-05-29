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США будут отзывать визы студентов из Китая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении властей США аннулировать визы китайских студентов, в том числе связанных с компартией КНР и обучающихся на критически важных специальностях.

"Под руководством президента Дональда Трампа госдеп будет работать с министерством внутренней безопасности, чтобы отзывать визы китайских студентов, включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая либо получает образование в критических областях", - говорится в заявлении Рубио, опубликованном на сайте госдепа.

По его словам, власти "пересмотрят визовые критерии, чтобы совершенствовать процедуру рассмотрения всех будущих заявлений на получение виз из КНР и Гонконга".

В среду портал Axios, ссылаясь на директиву Рубио, сообщил, что администрация Трампа приостанавливает назначение новых собеседований для соискателей студенческих виз и рассматривает возможность ввести проверку социальных сетей заявителей.

США Марко Рубио Китай студенты визы
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