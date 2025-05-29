В Южной Корее разбился патрульный самолет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Спасатели нашли три тела на месте крушения патрульного самолета ВМС Республики Корея близ города Пхохан в восточной провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

"На месте падения патрульного самолета обнаружено три тела", - пишет агентство.

О судьбе четвертого человека, находившегося на борту самолета, не сообщается.

Ранее "Ренхап" сообщало, что патрульный самолет ВМС Южной Кореи врезался в гору в ходе тренировочного полета.

"Разбился патрульный самолет P-3 ВМС Республики Корея, выполнявший тренировочный полет. На борту находились четыре человека", - приводит агентство заявление командования ВМС.