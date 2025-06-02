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Южная Корея договаривается с США о помощи в патрулировании воздушного пространства

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Республики Корея после крушения патрульного самолета обсуждают с США помощь американских военных в ведении воздушного патрулирования, сообщает "Рёнхап".

"Идут переговоры с ВС США с целью получить поддержку с патрульными самолетами Индо-Тихоокеанского командования США", - заявили военные.

В целях безопасности после крушения самолета P-3 в Южной Корее отменены вылеты десятка патрульных самолетов этой модели. ВС страны усиливают наблюдение за счет таких альтернативных средств, как корабли и вертолеты ВМС.

Патрульный самолет P-3 ВМС Республики Корея потерпел крушение 29 мая близ города Пхохан в восточной провинции Кёнсан-Пукто. Самолет врезался в гору в ходе тренировочного полета. Четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

США Южная Корея
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