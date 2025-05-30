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Причиной ужесточения США к Китаю стало мнение о том, что Пекин не выполняет принятые обязательства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Принятые администрацией президента США Дональда Трампа в последнее время меры в отношении Китая объясняются тем, что в Вашингтоне считают, что Пекин уклоняется от выполнения договоренностей, достигнутых на недавних торговых переговорах в Женеве, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Ряд карательных мер, принятых администрацией Трампа против Китая за последние несколько дней, был вызван убеждением официальных лиц США в том, что Китай не смог выполнить обязательства, взятые им на торговых переговорах ранее в мае", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что американские чиновники разочарованы тем, что Китай не выполнил обещания, которые должны были привести к деэскалации торгового конфликта между двумя странами, поскольку они стремятся к заключению всеобъемлющего соглашения к середине августа.

CNN считает, что на переговорах в Швейцарии министра финансов США Скотта Бессента и заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна стороны договорились о снижении тарифов, введенных Трампом, "однако пропасть в цепочках поставок, которые, по мнению каждой страны, имеют решающее значение для национальной безопасности, похоже, увеличивается".

Источники отметили, что в Вашингтоне рассчитывали на то, что Китай ослабит ограничения на экспорт редкоземельных элементов, но этого не произошло, что вызвало сильное недовольство в администрации Трампа и спровоцировало недавние меры в отношении Китая. В частности, США предприняли шаги по отмене виз для китайских студентов и приостановке продажи некоторых критически важных технологий китайским компаниям.

Тем не менее, пишет CNN, Бессент по-прежнему сосредоточен на налаживании эффективных отношений, поскольку США "не намерены замедлять или останавливать стратегические усилия по сохранению китайских цепочек поставок, которые считаются критически важными для национальной безопасности США", и надеется на продолжение контактов с китайскими партнерами.

"Я бы сказал, что они немного зашли в тупик, - сказал Бессент о переговорах с Китаем в эфире Fox News. - Я полагаю, что в ближайшие несколько недель у нас будут дополнительные переговоры с ними".

Он отметил, что может состояться телефонный разговор между президентом и председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам министра, "учитывая масштаб переговоров, их сложность, требуется, чтобы оба лидера взвесили мнения друг друга".

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