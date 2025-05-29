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В Ереване сообщили об обсуждении сроков и места подписания мирного соглашения с Баку

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан проводят переговоры по вопросу определения сроков и места подписания соглашения о мире, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"В настоящее время мы ведем консультации с Азербайджаном по дипломатическим каналам для подписания мирного договора", - сказал он.

"Текст мирного договора окончательно согласован, осталось только его подписать", - отметил он.

Григорян также напомнил, что армянская сторона выразила готовность подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в день подписания соглашения о мире с Азербайджаном.

Азербайджан Армен Григорян ОБСЕ Армения Совбез
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