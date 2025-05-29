Глава МИД Турции проинформировал Каю Каллас о контактах с РФ и Украиной

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проинформировал по телефону главу европейской дипломатии Каю Каллас о ходе своих контактов с Россией и Украиной, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.

"Фидан проинформировал Каллас о своих недавних визитах. В начале недели он находился в России, а затем направился на переговоры на Украину", - говорится в сообщении.

По данным агентства, турецкий министр "поделился оценками и результатами своих переговоров, подчеркнув необходимость дипломатических шагов для установления мира в регионе".

Как сообщалось, Фидан в четверг и пятницу будет проводить переговоры в Киеве с украинским руководством. Ранее на этой неделе он посетил Россию.