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Глава МИД Турции считает необходимым наличие нескольких посредников при урегулировании на Украине

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Украинское урегулирование возможно только при участии нескольких посредников, все заинтересованные стороны должны внести вклад и проявить гибкость, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в четверг по пути на переговоры в Киев.

"Мы сейчас выполняем многие функции, которые можно счесть посредничеством. Но его нельзя осуществлять усилиями лишь одного посредника", - передает слова Фидана агентство "Анадолу".

По словам министра, переговоры, помощь в решении споров нужны, чтобы помочь сторонам согласовать их различающиеся требования к режиму прекращения огня. Фидан отметил, что для преодоления кризиса как участникам конфликта, так и посредникам необходимо проявлять гибкость и терпимость к разным позициям.

"США также играют важную роль. У президента США Дональда Трампа есть воля, которую он продемонстрировал с самого начала. Украинская и европейская стороны проявили гибкость относительно адаптации к позиции США. Не проявляя аналогичную гибкость, Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США", - сказал министр.

В Киеве 29 мая турецкая делегация во главе с Фиданом встретится с украинскими официальными лицами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина Турция Дональд Трамп Владимир Зеленский Хакан Фидан
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