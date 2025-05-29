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Глава ЕК назвала приоритетами инвестиции в безопасность и расширение ЕС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен к числу "ключевых императивов" построения будущего ЕС отнесла инвестиции в безопасность и вступление в Евросоюз новых стран.

По ее словам, Европейскому союзу предстоит разработать "новую форму Pax Europaea для 21-го века, которая будет сформирована и станет управляться самой Европой".

"Поэтому необходимость инвестировать в нашу безопасность становится все более настоятельной. И мы знаем, что эти инвестиции не придут откуда-то еще. Времена меняются, и Европа вместе с ними. Тот факт, что мы сейчас выделяем до 800 млрд евро на оборону, был бы невозможен всего несколько лет назад. И тот факт, что государства-члены увеличивают свои расходы на оборону до исторических максимумов, также был бы немыслим", - сказала фон дер Ляйен, выступая в четверг в германском Ахене на церемонии вручения ей Международной премии Карла Великого.

"Мы делаем это, чтобы вложить всё в защиту мира. В этом десятилетии возникнет новый международный порядок. Если мы не хотим просто принять последствия, которые это будет иметь для Европы и мира, мы должны сформировать этот новый порядок. История не прощает ни колебаний, ни промедления. Наша миссия - европейская независимость", - продолжила глава ЕК.

Среди важнейших приоритетов ЕС "для независимой Европы" она также назвала "работу над следующим историческим воссоединением нашего континента".

"Принять страны Европы, которые сделали свободный выбор присоединиться к нашему союзу, - это не просто моральная необходимость для Европы. Это предпосылка для более сильной Европы как у себя дома, так и геополитически в мире. Более крупный, воссоединенный Европейский союз усилит наш голос в мире. Он поможет уменьшить нашу зависимость", - сказала председатель Еврокомиссии.

По ее мнению, сейчас соответствующий "исторический момент". "И мы не должны упустить его. Мы должны ответить на этот призыв. Для Украины. Для Западных Балкан. Для Молдавии. Надеюсь, для Грузии. Для всех тех, кто сделал свой выбор. (...) Для более сильной и независимой Европы", - заявила фон дер Ляйен.

Международная премия Карла Великого присуждается за выдающийся вклад в укрепление европейского единства и сотрудничества.

Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия
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