Токаев заявил, что Казахстан рассчитывает на РФ как на стратегического партнера

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия остается стратегическим партнером Казахстана, Астана рассчитывает на РФ и, в частности, на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК", - сказал Токаев в интервью каналу Al Jazeera.

Он добавил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсуждал вопросы, связанные с КТК.

"Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы", - сказал глава государства.

Токаев добавил, что страна принимает во внимание влияние российско-украинского военного конфликта на стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок.

"В то же время мы твердо верим в стратегическое партнерство с Россией. Однако это не означает, что мы сосредоточены только на одном транспортном звене или маршруте. Именно поэтому вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку-Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК", - подчеркнул президент.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.