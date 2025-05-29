США рассчитывают, что прямые переговоры РФ-Украина в Стамбуле 2 июня состоятся

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Мы надеемся, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы полагаем, что эта встреча состоится. Эта та встреча, к проведению которой призывал президент США Дональд Трамп, к встрече двух сторон и к непосредственному диалогу", - сказала она журналистам на брифинге.

По ее словам, Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя".

Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.