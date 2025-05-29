Израильские военные сообщили о перехвате ещё одной выпущенной из Йемена ракеты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сбила баллистическую ракету, которую запустили с территории Йемена.

"Вскоре после того, как сработали сирены в нескольких районах Израиля, ракету, запущенную из Йемена, перехватили", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в telegram-канале.

По данным портала Ynet, из-за сигналов воздушной тревоги прием несколько рейсов, следовавших в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, задержали. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Издание The Jerusalem Post в свою очередь напоминает, что это уже пятая ракетная атака хуситов по Израилю за неделю.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.