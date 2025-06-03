США закроют семь из восьми военных баз в Сирии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен сохранить лишь одну из восьми военных баз в Сирии, заявил посол США в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак. Об этом сообщают американские СМИ.

"Из восьми военных баз останется только одна", - сказал дипломат.

Баррак объяснил, что политика США в отношении Сирии, которая проводилась в течение многих десятилетий, изменится, так как "она не сработала".

Он заверил, что Сирийские демократические силы, ядро которых составляют курдские отряды самообороны, по-прежнему остаются союзником для Вашингтона, и выразил надежду, что региональные партнеры примут участие в формировании новой системы безопасности Сирии.

По данным Fox News, США уже вывели 500 военнослужащих из 2 тысяч, находившихся в Сирии.

На прошлой неделе представитель госдепа Майкл Митчелл заявил, что США пока что не собираются в полном составе выводить войска из Сирии.

Он отметил, что США хотят начать новый этап в отношениях с Дамаском, и назвал "историческим днем" прибытие в Дамаск посланника США по Сирии Баррака.

В середине апреля The New York Times сообщила, что США начали сокращать численность воинского контингента в Сирии. "Военные закрывают три из восьми своих оперативных баз на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2 тыс. до 1,4 тыс.", - написало издание, ссылаясь на двух американских чиновников.

По словам источников, через 60 дней американское командование оценит, следует ли продолжать сокращение. Как сообщил один из чиновников, американское командование войсками рекомендовало "оставить в Сирии не менее 500 американских военных".

1кб аю тв ле

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