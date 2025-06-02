Трамп и Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор на этой неделе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, проведут телефонные переговоры в ближайшие дни, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Два лидера, скорее всего, поговорят на этой неделе", - заявила она журналистам.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент сообщал, что телефонный разговор между двумя лидерами по торговой проблематике может состояться очень скоро.

В минувшую пятницу Трамп выразил надежду на обсуждение торговых договоренностей Вашингтона и Пекина напрямую с Си Цзиньпином, так как, по мнению Трампа, многие из них были нарушены.