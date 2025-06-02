Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле японского острова Хоккайдо

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано утром в понедельник в Тихом океане возле острова Хоккайдо (самый северный остров Японии), сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник в 05:51 по сахалинскому времени (воскресенье 21:51 мск) в Тихом океане с эпицентром у юго-восточного побережья Хоккайдо с глубиной очага 62 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Южных Курил (Сахалинская область) сейсмическое событие могли ощутить силой до двух баллов. Тревога цунами не объявлялась.