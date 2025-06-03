Землетрясение произошло в Эгейском море

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Эгейского моря в 14 км к северу от города Родос на одноименном греческом острове, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 02:17 мск во вторник землетрясения находился примерно на равном удалении от Родоса и турецкого побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и Геологическая служба США оценили магнитуду землетрясения в 5,8.

По информации американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 74 км, европейские сейсмологи оценили глубину в 68 км. По данным Геологической службы США, эпицентр находился на суше - в 5 км южнее турецкого города Ичмелер, европейских сейсмологов - примерно в 1 км от турецкого побережья