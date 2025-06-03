Лидер нидерландской "Партии свободы" заявил о выходе из правящей коалиции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс объявил, что его партия покидает правящую коалицию.

"Партия выходит из коалиции", - написал он во вторник в соцсети Х.

Решение о выходе Вилдерс принял из-за разногласий с партнерами по коалиции относительно планов по сдерживанию миграции. Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом и назвали его безответственным.

На парламентских выборах в ноябре 2023 года победила "Партия свободы" Герта Вилдерса. По итогам голосования она получила 37 мест из 150 в нижней палате парламента. Партия "Новый общественный договор" добилась 20 мест в парламенте, а "Народная партия свободы и демократии" – 24 места.