Поиск

Лидер нидерландской "Партии свободы" заявил о выходе из правящей коалиции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс объявил, что его партия покидает правящую коалицию.

"Партия выходит из коалиции", - написал он во вторник в соцсети Х.

Решение о выходе Вилдерс принял из-за разногласий с партнерами по коалиции относительно планов по сдерживанию миграции. Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом и назвали его безответственным.

На парламентских выборах в ноябре 2023 года победила "Партия свободы" Герта Вилдерса. По итогам голосования она получила 37 мест из 150 в нижней палате парламента. Партия "Новый общественный договор" добилась 20 мест в парламенте, а "Народная партия свободы и демократии" – 24 места.

Нидерланды Герт Вилдерс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Более 200 заключенных сбежали во время эвакуации при землетрясении в Пакистане

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 июня

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных и геополитике

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных и геополитике

Землетрясение произошло в Эгейском море

Премьер Польши попросит парламент проголосовать о доверии его правительству

Трамп открыт к идее встречи с Путиным и Зеленским в Турции

Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6479 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });