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Правительство Нидерландов уйдет в отставку

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов уйдет в отставку в связи с выходом из правящей коалиции Партии свободы, заявил во вторник премьер-министр страны Дик Схооф.

"Мы обсудили ситуацию в Совете министров и пришли к выводу, что с уходом Партии свободы в палате представителей Нидерландов не будет достаточной поддержки кабинета. Это значит, что я немедленно отправлюсь к королю и предложу ему отставку министров от Партии свободы", - приводит его слова издание NL Times.

Схооф сообщил, что остальные министры продолжат работать: они будут курировать текущие дела до формирования следующего правительства.

Ранее лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что из-за разногласий с партнерами по коалиции относительно планов по сдерживанию миграции его партия покидает правящую коалицию. Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом и назвали его безответственным.

Нидерланды
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