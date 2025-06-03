Правительство Нидерландов уйдет в отставку

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов уйдет в отставку в связи с выходом из правящей коалиции Партии свободы, заявил во вторник премьер-министр страны Дик Схооф.

"Мы обсудили ситуацию в Совете министров и пришли к выводу, что с уходом Партии свободы в палате представителей Нидерландов не будет достаточной поддержки кабинета. Это значит, что я немедленно отправлюсь к королю и предложу ему отставку министров от Партии свободы", - приводит его слова издание NL Times.

Схооф сообщил, что остальные министры продолжат работать: они будут курировать текущие дела до формирования следующего правительства.

Ранее лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что из-за разногласий с партнерами по коалиции относительно планов по сдерживанию миграции его партия покидает правящую коалицию. Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом и назвали его безответственным.