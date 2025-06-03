Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 1,9% – ниже целевого показателя ЕЦБ впервые с сентября

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное ослабление инфляции – до 2%.

Темпы роста потребительских цен опустились ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% впервые с сентября 2024 года.

Повышение цен на услуги в еврозоне в мае замедлилось до 3,2% с апрельских 4%, стоимости продуктов питания, алкоголя и табака – ускорилось до 3,3% с 3%. Цены на энергоносители снизились на 3,6%, как и месяцем ранее, промышленные товары подорожали на 0,6%, как и в апреле.

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в мае замедлились до минимальных с октября 2021 года 2,3% в годовом выражении с 2,7% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали ослабления роста до 2,5%.

Относительно апреля потребительские цены в еврозоне в мае не изменились (+0,6% в апреле).

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за прошлый месяц будут обнародованы 18 июня.